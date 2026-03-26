Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове

Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове в страната. Между 500 и 600% повече сигнали на граждани във връзка с изборни нарушения са получени преди настоящия вот в сравнение със същия период преди изборите през 2024 г., заяви на брифинг служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев във Враца.

"Валят много сигнали, текат много специализирани операции, отвякъде - от всички 28 дирекции има огромна активност. Всеки ден имаме статистика, която дава сравнение какво е било на предните избори - октомври 2024 г. Тогава статистиката показва в пъти по-малко сигнали на граждани, по 500-600 процента. В пъти по-малко образувани досъдебни производства във връзка с изборни престъпления от сега. В Областна дирекция Враца броят получени сигнали за нарушения на изборния процес са 42, 24 дни преди вота, а 24 преди изборите през 2024 г. е бил само един сигнал."

Според Дечев обяснението за повишената активност на МВР е "лесно".

"Обяснението е много лесно - когато българската полиция усети воля във върха на ръководството на МВР, тя знае как да работи професионално, успешно, енергично, смело и законосъобразно и затова се получава и тази разлика. В пъти повече проценти на образувани досъдебни производства. Сега в цялата страна 383 сигнала са получени за извършени изборни престъпления, за същия период преди последните избори са били 52 сигнала. Сега има 115 образувани досъдебни производства, а тогава 27. Сега има 51 задържани лица, тогава са били 18. Виждате в пъти по-голяма активност."

#Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи #изборен процес #нарушения #МВР

