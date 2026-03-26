Въздушна тревога в Югоизточна Румъния заради руски дрон

В Румъния, в района на Тулча тази нощ беше задействана въздушна тревога, заради навлизането на руски дрон в румънското въздушно пространство. Апаратът се е разбил край селището Паркеш. При инцидента няма пострадали и не са нанесени щети.

От румънското министерство на отбраната съобщиха, че дронът е бил отклонен от украинската противовъздушна отбрана. Миналата година Румъния прие закон, който позволява да бъдат сваляни дронове, които навлизат в пространството на страната. В този случай обаче апаратът не е бил свален.