БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори повдигат завесата

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Запази

Какво да очакват зрителите на хитовия сериал на БНТ?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Последният епизод на хитовия сериал на БНТ "Мамник" ще бъде тази вечер. След единадесет епизода, в които напрежението се покачваше и загадките ставаха все по-заплетени, днес от 21:00 ч. зрителите на БНТ 1 ще видят финалната развръзка.

Богдан Григоров - Гринго, актьор: "Честно казано, аз това, което бих добавил, когато гледах трейлъра на предстоящия епизод, който излиза, понеже сме снимали отдавна, аз се сетих, колко много неща се случват в този епизод. Даже си мислех, че реално трябва да излязат още два. Зрителите могат да очакват изключително много събития в този епизод."

Актьорът, който играе Лазар във филма, повдигна част от завесата за случващото се на финала:

"Беше много смешна ситуация тази битка, която трябваше аз да проведа с Мамник в пещерата. Няколко седмици преди да дойде моментът за заснемане, отидох и подпитах Виктор Божинов дали мога аз да нямам каскадьор в тази сцена. Той ме погледна и ми се изсмя. Каза: "Абе, стига глупости." Аз му казах: " Мога. Тренирал съм разни работи. Моля те, пробвай ме. Искам, искам." Мина малко време и той изведнъж, на един снимачен ден, накрая по радиостанцията обяви: "Гринго да се готви, той ще се бие с Мамника." И наистина си беше голяма сцена. Той много ми партнираше по радиостанцията и реално беше виртуалното чудовище на радиостанцията. Беше голям екшън. Може би едно от най-забавните неща и също време най-трудните за отиграване, защото все пак невидим удар получавам. Но беше просто страхотно като изживяване".

Мамникът е по петите на Божана - Екатерина Лазаревска. В "Денят започва" тя сподели кое й е било най-трудното по време на снимачния процес.

Екатерина Лазаревска, актриса: "Аз съм много благодарна, че в крайна сметка и аз също имах възможността тези каскади с въображаемото чудовище поне да се опитам да ги направя възможно най-добре сама. Иначе, относно актьорската игра, на мен лично може би едни от най-трудните сцени ми бяха тези с въображаеми предмети и пространства. А понякога си мисля, че нямаше край в тези предизвикателства, понеже имаше толкова много задачи, въображаеми задачи, една след друга, които трябва да отразиш чисто актьорски, като всичко е на усещане, някак си техническа работа, отборна игра, както и Гринго спомена, не само по станцията, дори който с каквото може от страни да провокира, да помогне, защото наистина понякога въображението ни достига до определено ниво и тъкмо когато си мислим, че ще прескочи, понякога невинаги притежаваме правилните средства в момента, особено в условията, в които снимахме, пък и времето и напрежението от цялата обстановка. Лично на мен, аз мисля, че много се затрудних и затова леко се притеснявам за това, което ще гледам довечера."

Тя допълни, че за феновете, които са чели романа, финалът вече е ясен.

"За тези, които не са, това, което мога да кажа, е, че както в повечето филми в този жанр и, може би, според мен и в живота, доброто, или каквото и да означава това, или който както си го дефинира, винаги побеждава."

Вижте целия разговор във видеото

#Лазар #Божана #"Мамник" #последен епизод #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Общество

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ