Срещу купения вот - полицейска акция в Стражица

від БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продължават полицейските операции срещу нарушенията на изборното законодателство и престъпления, засягащи политическите права на гражданите.

Мащабна акция на полицията срещу купения вот се провежда в община Стражица. Трима са задържани за притежание на наркотици, а други 10 се издирват, като за тях има предварителна информация, че участват в изборна търговия.

Извършват се и проверки за адресна регистрация. Претърсванията на адреси в четири населени места и разпитите на хора продължават.

Мариян Лонгинов, директор на ОДМВР - Велико Търново: " Имаме вече задържани три лица, в които са установени наркотични вещества. Част от тях протичат като възможни да продадат гласа си, да извършат престъпление по Наказателния кодекс, за което ще вземе съответните мерки. Също така, други десет лица, отново разпределени в тези населени места, част от тях са установени, тъй като за тях има предварителна информация, че са в очакване да бъдат потърсени, готови са да приемат парична облага с цел да гласуват за определена политическа партия, за което Закона ни задължава да вземе съответното превантивно отношение.

