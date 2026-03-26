Срещу купения вот - полицейска акция в Стражица

Продължават полицейските операции срещу нарушенията на изборното законодателство и престъпления, засягащи политическите права на гражданите.

Мащабна акция на полицията срещу купения вот се провежда в община Стражица. Трима са задържани за притежание на наркотици, а други 10 се издирват, като за тях има предварителна информация, че участват в изборна търговия.

Извършват се и проверки за адресна регистрация. Претърсванията на адреси в четири населени места и разпитите на хора продължават.