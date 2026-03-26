Среща на Г-7: САЩ потвърдиха участието на Марко Рубио на 27 март

Външните министри на страните от Г-7 се срещат днес и утре във Франция на фона на войните в Иран и Украйна, икономическата несигурност и нарастващото безпокойство от все по-непредсказуемата външна политика на САЩ.



Френският външен министър Жан-Ноел Баро е домакин на среща в абатска църква близо до Париж. В срещата ще участват министрите на външните работи на страните от Г-7. Това са Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и САЩ. Ще има и представители на ЕС, Индия, Саудитска Арабия, Украйна, Бразилия и Южна Корея.

Един от основните приоритети за партньорите на Вашингтон ще бъде докладът на държавния секретар на САЩ Марко Рубио за конфликта в Близкия Изток и по-специално за проблема със затварянето на Ормузкия проток. Рубио ще присъства на втория ден от срещата утре.