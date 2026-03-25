Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Можем онлайн да проверим на какви профилактични прегледи...
Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
САЩ и Иран в нова ескалация: размяна на заплахи вместо диалог

Дългоочакваната среща на американския президент Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин ще се състои на 14 и 15 май в Пекин, съобщи тази вечер Белият дом. Официален Вашингтон настоя, че преговорите с Иран за прекратяване на огъня продължават.

Същевременно говорителката Левит предупреди, че президентът Тръмп е „готов да отприщи ада“, ако Техеран откаже да се предаде. По-рано Иран отхвърли американските искания за спиране на войната и дори отрече воденето на преговори.

Председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Галибаф цитира разузнавателни данни, според които „враговете“ на страната му планират окупация на ирански остров с подкрепата на неназована страна в региона. „Иранските сили наблюдават движението на неприятеля и ако той предприеме някакви действия, ние ще атакуваме критичната инфраструктура в тази страна от региона“, се казва в съобщение на Галибаф в мрежата Екс.

Посланието посочва, че иранските удари ще бъдат „продължителни и безмилостни“. Пентагонът потвърди разполагането на сухопътни части в Близкия изток, но не уточни къде. Белият дом тази вечер заяви, че президентът Тръмп ще удари Иран по-твърдо отвсякога, ако Техеран не приеме военното си поражение.

Карълайн Левит – говорител на Белия дом: "Ако Иран не приеме реалността към настоящия момент, ако не разберат, че са победени военно, президентът Тръмп ще се погрижи да бъдат ударени по-силно отвсякога. Президентът Тръмп не блъфира и е готов да отприщи ада."

Според медийни публикации 15-точков план на Белия дом предвижда облекчаване на санкциите срещу отказ на Техеран от ядрени и ракетни програми, предаване на обогатения уран и отваряне на Ормузкия проток. По думите на Доналд Тръмп преговорите се водят от вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, но остава неясно с кого преговарят в Иран.

Ебрахим Золфакари – говорител на иранската армия: "Толкова далеч ли стигнаха вътрешните ви противоречия, че преговаряте сами със себе си?"

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че ръководителите на страната разглеждат американските предложения, но Техеран не възнамерява да провежда преговори със Съединените щати. Според него размяната на послания чрез посредници не означава преговори. Арагчи настоя, че страната му иска траен мир и изплащане на компенсации. Той отбеляза, че Съединените щати не са успели да защитят страните от региона въпреки наличието на американски бази.

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Празнуваме Благовещение
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Още от: САЩ и Канада

Безпрецедентна присъда в САЩ: Мета и Гугъл осъдени за пристрастяване
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
Войната в Близкия изток: Продължават противоречията има ли преговори САЩ – Иран или не? Войната в Близкия изток: Продължават противоречията има ли преговори САЩ – Иран или не?
Тръмп продължава да настоява, че е имал "продуктивни" разговори с Техеран Тръмп продължава да настоява, че е имал "продуктивни" разговори с Техеран
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Би Би Си с нов генерален директор
