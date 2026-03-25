САЩ и Иран в нова ескалация: размяна на заплахи вместо диалог

Дългоочакваната среща на американския президент Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин ще се състои на 14 и 15 май в Пекин, съобщи тази вечер Белият дом. Официален Вашингтон настоя, че преговорите с Иран за прекратяване на огъня продължават.

Същевременно говорителката Левит предупреди, че президентът Тръмп е „готов да отприщи ада“, ако Техеран откаже да се предаде. По-рано Иран отхвърли американските искания за спиране на войната и дори отрече воденето на преговори.

Председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Галибаф цитира разузнавателни данни, според които „враговете“ на страната му планират окупация на ирански остров с подкрепата на неназована страна в региона. „Иранските сили наблюдават движението на неприятеля и ако той предприеме някакви действия, ние ще атакуваме критичната инфраструктура в тази страна от региона“, се казва в съобщение на Галибаф в мрежата Екс.

Посланието посочва, че иранските удари ще бъдат „продължителни и безмилостни“. Пентагонът потвърди разполагането на сухопътни части в Близкия изток, но не уточни къде. Белият дом тази вечер заяви, че президентът Тръмп ще удари Иран по-твърдо отвсякога, ако Техеран не приеме военното си поражение.

Карълайн Левит – говорител на Белия дом: "Ако Иран не приеме реалността към настоящия момент, ако не разберат, че са победени военно, президентът Тръмп ще се погрижи да бъдат ударени по-силно отвсякога. Президентът Тръмп не блъфира и е готов да отприщи ада."

Според медийни публикации 15-точков план на Белия дом предвижда облекчаване на санкциите срещу отказ на Техеран от ядрени и ракетни програми, предаване на обогатения уран и отваряне на Ормузкия проток. По думите на Доналд Тръмп преговорите се водят от вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, но остава неясно с кого преговарят в Иран.

Ебрахим Золфакари – говорител на иранската армия: "Толкова далеч ли стигнаха вътрешните ви противоречия, че преговаряте сами със себе си?"

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че ръководителите на страната разглеждат американските предложения, но Техеран не възнамерява да провежда преговори със Съединените щати. Според него размяната на послания чрез посредници не означава преговори. Арагчи настоя, че страната му иска траен мир и изплащане на компенсации. Той отбеляза, че Съединените щати не са успели да защитят страните от региона въпреки наличието на американски бази.