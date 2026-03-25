Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер е усетено тази вечер в 21:08 часа и на територията на България. Трусът е регистриран в Егейско море, на 22 км от гръцкото село Неа Рода. Според Европейския сеизмологичен център, той е бил на едва пет км дълбочина.

Земетресението е усетено и в части от България – градовете Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Русе и други също съобщават, че трусът е усетен силно и продължително. По-осезаемо е усетено на високите етажи, съобщават граждани. Няма данни за нанесени щети в България.

Минути по-късно в района на земетресението е усетен вторичен трус от 3,9. Сеизмолози предупреждават, че се очакват още, но по-слаби последващи трусове.