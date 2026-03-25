Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
Чете се за: 04:02 мин.
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Чете се за: 01:42 мин.

Ефектът на доминото: Какво още преминава през Ормузкия пролив?

Теодора Гатева
Преговорите заглъхнаха още преди да бъде потвърдено, че са започнали и последствията от войната в Близкия изток са все по-осезаеми. Ормузкият проток е воден път не само за петрол и втечнен газ. През него минават торове, алуминий, ключови нефтохимически продукти. И не на последно място – храни и суровини за производството им.

3 дни след началото на войната, започнаха и мрачните прогнози за икономическите и финансови последствия. Почти месец по-късно всички те са факт. Цените на горивата са само началото. Производството на алуминий в Персийския залив намаля значително, фабрики обявяват форсмажор за доставките. Големи автомобилни компании съкращават производствени графици и едновременно с това се опитват да се запасят с алуминий. Около 20% от ценния метал идва от Персийския залив. Сега цената му е около 3 700 евро за тон, ако обаче стане 4 000 това ще е пагубно, предупреждават автомобилните гиганти.

Изхранването на около 100 милиона души зависи пряко от Ормузкия проток. Експертите предупреждават, че светът е на прага на криза в глобалната хранителна сигурност като тази от началото на ковид пандемията през 2020 г.

Нгози Оконджо-Ивеала, директор на Световна търговска организация: "Конфликтът в Близкия изток заплашва хранителната сигурност в глобален мащаб заради проблемите с корабоплаването и по-високите цени на енергоносителите. Това намалява доставките и увеличава цените на торовете. Продължително прекъсване ще има пагубен ефект върху хранителната система."

И още от ефекта на доминото – през Ормузкия пролив преминават около 38% от нитратните и около 20% от фосфатните торове.

По данни на Организацията по прехрана и земеделие към ООН, годишно съвременното селско стопанство използва около 190 милиона тона различни видове торове. Ако в следващите 3 до 5 месеца движението им не бъде свободно, това ще се превърне в заплаха за посевите и реколтата за години напред. Сериозна е и заплахата за нефтохимическите продукти, които се използват за производство на полимери, пластмаси, гуми. Всичко това води до икономическа несигурност в глобален мащаб. В Европа вече се обмислят различни сценарии за действие.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ: "Последствията от шоковото увеличение на цените върху инфлацията могат да бъдат нелинейни, трябва да имаме различни сценарий."

снимки: БГНЕС

За крайните потребители всичко това означава по-високи цени и по-малък избор на стоки. Всяка криза обаче е и възможност – вече се проучват потенциални нови водни пътища и намаляване на бюрокрацията, свързана с корабоплаването.

ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Празнуваме Благовещение
4
Празнуваме Благовещение
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
5
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
През уикенда предстои нова валежна обстановка
6
През уикенда предстои нова валежна обстановка

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Близък изток

Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
САЩ изпратили на Иран мирен план от 15 точки, Техеран: Тръмп преговаря сам със себе си САЩ изпратили на Иран мирен план от 15 точки, Техеран: Тръмп преговаря сам със себе си
Чете се за: 04:27 мин.
През ООН Николай Младенов призова Хамас да се разоръжи През ООН Николай Младенов призова Хамас да се разоръжи
Чете се за: 01:22 мин.
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран? Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
Чете се за: 01:15 мин.
Папата призова за прекратяване на огъня в Близкия изток Папата призова за прекратяване на огъня в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища? Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Спомен за Леда Тасева: Навършват се 100 години от рождението на...
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
