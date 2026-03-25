По-малко нарушители след новата система за контрол на скоростта

Три пъти по-малко нарушители на пътя са отчетени след въвеждането на системата за следене на средна скорост. Предстои камерите да обхванат още нови пътни участъци.

Според Националното тол управление, шофьорите са станали по-дисциплинирани; ако преди всеки трети е превишавал скоростта, сега го прави всеки десети.

От пускането на системата досега са издадени повече от 40 000 фиша. Те автоматично отиват към полицията, където се прави проверка. След такава вече са издадени 31 000 фиша.

Планира се служителите на тол управлението да бъдат оборудвани с бодикамери като противокорупционна мярка.