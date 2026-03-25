Новините 25.03.2026 г.

Днес е Благовещение – денят на добрата новина

Днес празнуваме Благовещение – денят на добрата новина. Благовещение е един от големите християнски празници и се отбелязва всяка година на 25 март.

Сатиричният театър пази паметта за големите актьори

В Сатиричния театър продължава специална мисия за съхраняване на паметта за големите актьори. Още три скулптурни маски на любими звезди се добавят към колекцията, създадена преди две години.

По-малко нарушители след новата система за контрол на скоростта

Три пъти по-малко нарушители на пътя са отчетени след въвеждането на системата за следене на средна скорост. Предстои камерите да обхванат още нови пътни участъци.

„Пролет в музея“ – нова образователна програма за деца в София

Регионалният исторически музей в София стартира специална образователна програма за деца, наречена „Пролет в музея“. През пролетните дни музеят ще се превърне в място за откриватели.

Български учени откриха нова „свръхземя“

Екзопланета без аналог в Слънчевата система откриха български учени от Софийския университет, част от международен екип. Тя е от вида „свръхземя“, 5 пъти по-тежка от Земята и се намира на 91 светлинни години от нея.

Малена Замфирова върви към възстановяване и завръщане у дома

Младата ни сноубордистка Малена Замфирова се възстановява и скоро може да се върне у дома. 16-годишната спортистка пострада при инцидент на писта в Чехия, след като беше ударена от скиор. Тя получи сериозни травми, но вече има добри новини.

Български деца спечелиха куп медали на световно първенство по ушу в Хонконг

В края на март в Хонг Конг се проведе едно от най-големите състезания по бойни изкуства – “Hong Kong Wushu International Championship”, което се смята за световно първенство. В него участваха над 3 000 състезатели от 100 държави.