Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации

Трети пореден ден на цени от евро и 60 за литър гориво, отчете НАП. Това принуди правителството да задейства компенсаторната мярка от 20 евро месечна помощ за най-уязвимите групи. Бизнесът поиска помощ и за най-засегнатите браншове.

Оповестените данни от НАП днес показват, че в три последователни дни – 22, 23 и 24 март цените на дизела са достигнали границата от 1,60 евро за литър, това беше и условието да се активира мярката в подкрепа на най-уязвимите групи. Еднократната месечна помощ от 20 евро могат да ползват лица, чиито доход през 2025 година е бил по-малък или равен на 652 евро, а за 2024 година съответно 237 евро, да има автомобил, да са платили гражданската си отговорност.

Георги Клисурски – служебен министър на финансите: "Достигнахме нивото, мярката се активира в подкрепа на българските граждани. Все пак се наблюдава и една стабилизация на цените. На 21 март дизелът беше евро и 59 и на 22, 23, 24 март евро и 60, докато бензинът А95 за целия период от тези 4 дни е евро и 43 цента."

Имащите право на помощта са разделени в две категории, обясни социалния министър.

Хасан Адемов – служебен министър на труда и социалната политика: "Тези, които нямат плащания от Агенцията за социално подпомагане, респективно нямат банкови сметки. Те ще подадат в регионалните поделения на Агенцията за социално подпомагане заявление."

Лицата, които досега са получавали социални плащания не трябва да правят нищо, за да получат помощта. За да няма спекулативно вдигане на цените, НАП продължава с проверките.

Георги Клисурски – служебен министър на финансите: "Вече над 800 бензиностанции от близо 4000 са проверени за нивата на техните маржове, така че всъщност всяко повишение на цените да е единствено резултат от обективни пазарни обстоятелства и доставни цени, а не от спекулативно поведение."

В "Денят започва" по БНТ шефът на петролната и газова асоциация предупреди да не се правят опити за налагане на ценови тавани.

Андрей Делчев – изп. директор на Българската петролна и газова асоциация: "Държавата да не се плъзне по плоскостта да отива да налага максимални цени или максимални надценки, защото това е грешна мярка според нас."

В подкаста "Бизнес.БГ" председателят на енергийната камара призова за подкрепа и на бизнеса.

Валентин Колев – председател на УС на Българска браншова камара на енергетиците: "По мое мнение мерките трябва да бъдат свързани с компенсации, но тези компенсации отново трябва да бъдат диверсифицирани. Те не трябва да са еднакви за всички видове производства.

Министърът на финансите увери, че се водят разговори с най-засегнатите браншове, за да се разработят мерки.

Георги Клисурски – служебен министър на финансите: "Гледаме началото на веригата на доставките, транспортния бранш най-вече, цените на електроенергията."

снимки: БТА, БГНЕС, БНТ

Клисурски съобщи още, че правителството ще внесе жалба в КС срещу решението на парламента да задължи кабинета да предприеме мерки срещу повишените цени, като оспорва правно неговата форма.