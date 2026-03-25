Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София

Нелегална фабрика за фалшиви лекарства и анаболни стероиди е разкрита в София. При мащабна международна операция срещу незаконната търговия с медикаменти са иззети над 1 милион таблетки, суровини и производствено оборудване.

Полицейските действия са проведени от служители на "Икономическа полиция" в цялата страна. В рамките на операцията са проверени над 220 обекта – аптеки, складове, фитнеси и козметични салони.

Нарушения са установени и в Бургас и Русе. Сред тях са продажба на лекарства без рецепта, разпространение на медикаменти с изтекъл срок на годност, както и незаконно използване на ботулинов токсин и филъри.

