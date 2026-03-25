БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:02 мин.
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министърът на културата Найден Тодоров е разпоредил проверка по казуса с Иво Аръков

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
министърът културата найден тодоров разпоредил проверка казуса иво аръков
Снимка: БТА
Слушай новината

Разпоредил съм проверка по темата с Иво Аръков и очаквам нейния резултат, каза служебният министър на културата Найден Тодоров на журналистически въпрос относно отпуснатите средства от Национален фонд "Култура" (НФК) за музикални проекти на актьора.

Националният фонд "Култура" се явява начинът българската държава да прокарва своята културна политика. Когато липсва такава – знаем, че към настоящия момент няма дори стратегия за развитие на културата в България, се оказва, че публични средства се раздават за неща, за които държавата няма влияние какво се случва, посочи Тодоров.

Затова, за да могат да бъдат предотвратени всякакви спекули за какво се дават държавни средства и за да е ясно какво се случва, сме започнали да работим за създаването на стратегически план за развитието на културата. Националният фонд "Култура" като продуцент на българска култура задава темите, по които да се твори, и съответно темите, по които държавата ще финансира културата, добави служебният министър.

В тази връзка Тодоров даде пример във връзка с честването на годишнината от Априлското въстание. Ако съществуваше държавна културна политика, миналата година НФК щеше да обяви сесия за написване на произведения – литературни, музикални, картини, пиеси, прочие всичко на тема "Априлско въстание". Такава политика към настоящия момент няма и в резултат хората кандидатстват с техни собствени идеи, НФК оценява без да има посока, в която държавата казва, че иска политиката да се развива, коментира още министърът на културата.

Според Найден Тодоров държавата трябва да стимулира чрез Национален фонд "Култура" коя да бъде посоката за развитието на българското общество и култура. Вярвам, че с приемането, дай Боже да го доживеем, на стратегията за развитието на българската култура, такива случаи повече няма да има, допълни той във връзка с казуса с Иво Аръков.

#Иво Аръков #Найден Тодоров, служебен министър на културата #министър Найден Тодоров #Национален фонд "Култура"

Последвайте ни

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ