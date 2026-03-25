Връщат делото "Барбутов" на прокуратурата

Софийският градски съд (СГС) определи, че са налице съществени процесуални нарушения в обвинителния акт по делото срещу бившия зам.-кмет на Столичната община Никола Барбутов и трима други и го върна на прокуратурата за прецизиране.

Мотивите на магистратите са, че обвиненията срещу Барбутов, както и останалите подсъдими – Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова, са неясни и неточно формулирани.

Обвинителният акт срещу тях беше внесен през ноември миналата година. Те бяха обвинени за общо осем престъпления. На Барбутов, Рафаилов и Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от февруари 2025 г. до 24 юни 2025 г. в София са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпление по служба и подкупи.

Барбутов беше предаден на съд и за подкуп – за това, че на 17 юни 2025 г. обещал на кмета на столичния район "Люлин" Георги Тодоров парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки. Днешното разпоредително заседание продължи близо 4 часа. Решението на СГС за връщане на делото не е окончателно и може да се гледа в Апелативния съд.