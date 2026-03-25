Предимно слънчево време, със слаби превалявания днес

В следобедните часове ще е предимно слънчево, над планините и планинските райони в западната половина от страната - със слаби превалявания.



Максималните температури ще бъдат между 13 и 17°, в София – около 13, по Черноморието от 11 до 13°.



Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток.

През нощта ще е предимно ясно със слаб, югоизточен вятър.



Минималните температури ще бъдат между 1 и 6°, в София – около 3, а максималните - между 13 и 21°, в София – около 18. Утре ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност.



Вятърът ще е до умерен и силен от юг-югоизток.

И по Черноморието ще е предимно слънчево, със слаб-до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат - от 8 до 10°.

Над планините облачността ще е разкъсана, предимно висока. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове - силен-до бурен вятър, от юг-югозапад.

В петък облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1500 m - от сняг.



До края на тази и в началото на следващата седмица, ще се задържи предимно облачно - с валежи, с повишена вероятност, да са значителни по количество в събота и неделя - главно в северните и планинските райони, а



в понеделник и вторник - на места в Централна и Източна България. Ще духа до умерен северозападен вятър, дневните температури ще се понижат още малко, а минималните ще са почти без промяна.

Това е прогнозата за времето. Приятен ден!