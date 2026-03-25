Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
ЗАПАЗЕНИ

Бизнесът настоява за подкрепа заради високите цени на горивата

Николай Минков от Николай Минков
Цените на горивата - трети ден средна цена на дизела е 1,60 евро за литър

Горива има, паника на пазара няма. Това заяви в ефира на БНТ изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев. Той призова правителството да помисли за мерки в подкрепа на бизнеса заради високите цени на горивата и предупреди, че ако дерогацията на бургаската рафинерия, която изтича на 29 април, не бъде удължена, тя ще спре да работи.

НАП оповести данните, че в три последователни дни има цена на бензиноколонките , в случая на дизела от 1,60 евро. Бензинът все още държи по-ниски стойности - 1,43 евро.

Мярката на правителството вече е активирана, заради това, че на бензиноколнките цената на горивата е повече от 1,60 евро. Става въпрос за дизела. От Българската петролна и газова асоциация, заявиха за БНТ, че има достатъчно гориво и няма паника на пазара, но цените се покачват, тъй като нефтът се търгува на борсата и когато там се увеличава цената, респективно и рафинерията закупува на по-високи цени. Да не се поставя таван на цените, нито да се слага таван на печалбата и призоваха кабинета да помисли за компенсация и за бизнеса. В тази посока беше и коментарът на енергийната камара.

Въпреки покачването на цените дефицит на горивата няма, заяви Андрей Делчев.

Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация: "Наистина няма паника на пазара, виждате няма опашки по бензиностанциите. Т.е. г-н Спецов, особеният управител на "Лукойл" заяви и това беше сериозно изявление, че петрол има. Рафинерията може да произвежда. Договорил е петрол и за април, което значи, че няма да спрат доставките. От своя страна обаче рафинерията купува на цени такива, каквито международният пазар и позволява, т.е. цените вървят нагоре. Рафинерията купува на по-скъпи цени, съответно, произвеждайки горива, те са вече на по-високи цени. Няма как да е иначе."

И призова кабинета спешно да предоговори дерогацията за работата на рафинерията.

Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация: "Ако дерогацията, която по памет мисля, че е до 29 април, не бъде удължена, рафинерията би имала сериозни проблеми и според мен ще спре, което би било тежко за пазара."

Дечев предупреди да не се правят опити за налагане на ценови тавани.

Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация: "Това всъщност беше по-важното, държавата да не се плъзне по плоскостта да отива да налага максимални цени или максимални надценки, защото това е грешна мярка според нас. Някои страни го правят. България тръгна в друга посока. Мисля, че е по-правилна, компенсация на енергийно бедните."

Делчев призова и за компенсиране на бизнеса.

Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация: "Въпросът е, че до този момент не виждаме мерки за подпомагане на бизнеса, което е проблем. Някои от организациите в транспортния сектор, те са доста, реагираха и поискаха правителството да предложи компенсации такива, каквито са компенсациите за електроенергията. До момента правителството не е реагирало."

В подкаста на БНТ "Бизнес.БГ" председателят на енергийната камара призова, ако има подкрепа за бизнеса, тя да бъде диференцирана.

Валентин Колев, председател на УС на Българска браншова камара на енергетиците: "По мое мнение мерките трябва да бъдат свързани с компенсации, но тези компенсации отново трябва да бъдат диверсифицирани. Те не трябва да са еднакви за всички видове производства."

Освен транспортният сектор, най-засегнати от ценовите скокове са топлофикационните дружества, тежката индустрия и азотноторовите заводи.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

