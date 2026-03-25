Президентът Йотова: България е родината и пазителят на свещената кирилица

България е родината и пазителят на свещената кирилица - с тези думи президентът Илияна Йотова откри третото издание на Международния форум за кирилицата.



Конференцията "Духовното наследство в дигиталния век" събра на едно място учени от БАН и от български университети, заедно с авторитетни лектори от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан, Китай. Конференцията е по инициатива на президента Илияна Йотова. В приветствието си тя подчерта, че Международният форум за кирилицата не строи прегради, а руши мостове и показва колко важно е да се уважава различието. Форумът ще продължи и утре - в Рилския манастир.

Илияна Йотова, президент на България: "Буквите помнят и те ни надживяват. С писаното слово човечеството не забравя своето минало и рисува бъдещото си. Едни и същи думи ни служат още от изворите на нашата държавност, та до днес, когато пак с вездесъщите думи дори разговаряме с изкуствения интелект. Изкуственият интелект без нашите букви и без нашите думи е само мъртва машина. Държим на мисията си да разпространяваме историческата истина, че България е родината и пазителят на свещената кирилица, че за нас, българите тя е основа на езика на родовата ни памет и националната ни идентичност."