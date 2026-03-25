Заради кризата с горивата: С между 20 и 25% поскъпват автобусните билети от Пловдив до София

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
От транспортния бранш искат помощ от държавата

Цените на билетите за междуградските превози в Пловдивска област се повишават. Според автобусните превозвачи една от причините е поскъпването на дизеловото гориво заради войната в Близкия изток. Увеличението на билета до София е с между 20 и 25%, каза Петко Ангелов, собственик на фирма за междуградски превози, който е и основен превозвач в Пловдив, отговарящ за градския транспорт.

Петко Ангелов, собственик на фирма за междуградски превози: "Нашето увеличение е около 20-25% спрямо ситуацията, в която се намираме. Нашия билет е бил 7,50 евро, сега става 9,20 евро цента билета. На колегата е бил 8,50 и той е 9,20 цената. Ние задържахме една година, ние сме повишавали билетите. Това е за улеснение на пътниците, но в момента ние нямаме избор с повишаване на цените на горивата, това нещо не се направи. Ние успяхме примерно една година да запазим билета на ниска цена за Пловдив - София за улеснение на гражданите. Но в момента къде е, с вдигане на цените и амортизационните разходи на рейсовете, това нещо не може да случи. И се надяваме днеска да имаме някакъв диалог."

Увеличението на билетите до близките до Пловдив села е 50 цента, което е горе-долу 15-20 процента, допълни Ангелов. Той определи кризата като много тежка за целия транспортен бранш в България.

Петко Ангелов допълни, че няма настояване да бъдат увеличени билетите за градския транспорт в Пловдив, който в момента е 50 евроцента. За момента разходите за гориво са се увеличили с 200 хил. евро. Ангелов каза още, че се очаква среща с министъра на транспорта и министър-председателя, за да бъдат обсъдени предложения за помощ и субсидиране за транспортния бизнес

Петко Ангелов, собственик на фирма за междуградски превози: "Субсидиране от страна на държавата. Всички транспортни фирми и всички браншове, не да бъдат само за автобуси или само за камиони. На база изразходвано гориво за предходния месец. И другото искане, което, ако се задълбочи кризата, както беше и при коронавируса, ще искаме отлагане малко на вноските лизинговите. Колегите, които не могат да плащат лизингови вноски, да се плащат само лихвите. Няколко месеца, ако продължи това нещо в тази ситуация, в която се намираме."

Вижте още в прякото включване на Галена Паскова

