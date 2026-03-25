Ще се завърне ли Селин Дион на сцената с концерт в Париж?

Мистериозни послания със знакови реплики от песни на Селин Дион разбуниха духовете в Париж.

Френската столица осъмна с множество билборди, а канадската певица публикува свои снимки от френската столица с надпис "Не знам как да ви го споделя...".

Всичко това породи спекулации, че Селин Дион може би готви концерт във Франция.

Певицата се оттегли от сцената през 2022 г., когато беше диагностицирана с тежко заболяване. Единствената ѝ изява беше на откриването на Олимпийските игри в Париж преди две години, а емоционалното ѝ изпълнение тогава се превърна в най-запомнящия се момент от церемонията.