начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват...
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Празнуваме Благовещение

от БНТ , Източник: БГНЕС
Благовещение е един от най‑важните християнски празници, отбелязван всяка година на 25 март и свързан с най‑радостното събитие в християнската вяра – благата вест, която Архангел Гавраил донася на Дева Мария.

Според християнското предание на този ден Архангел Гавраил се явява в Назарет и съобщава на пресветата Дева, че ще зачене и ще роди Иисус Христос – Спасителя на човечеството. Това събитие е описано в Евангелието от Лука и е в основата на празника, който в църковния календар е определен като един от най‑големите.

За християните Благовещение е ден на надежда, радост и очакване на доброто – той символизира началото на спасението и вярата в изпълнението на Божиите обещания. Празникът е почитан в православната, католическата, лутеранската и англиканската традиция, като в някои страни е известен като Ден на Богородица.

Освен религиозното си значение, в българската народна традиция Благовещение е свързано с идването на пролетта, пробуждането на природата и началото на аграрния сезон.

Празникът често се нарича Благовец или Кукувден, защото според народните поверия на този ден се чува първият глас на кукувицата за годината – символ на пролетта. Хората вярват, че ако излезеш сит и с пари в джоба на този ден, ще си такъв през цялата година.

Въпреки, че Благовещение често се пада по време на Великия пост, християнската традиция позволява на този ден да се яде риба.

На Благовещение имен ден празнуват: Благой, Блага, Благовест, Благовеста, Евангелина, Евелина, Вангел и други.

#Благовещение #църковен празник

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в Персийския залив
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в...

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Помощ за горивата: Над 7000 души са подали заявления в Агенцията за социално подпомагане
Помощ за горивата: Над 7000 души са подали заявления в Агенцията за социално подпомагане
45 години зад камерата на БНТ: Днес е последният работен ден на оператора Влада Угринич 45 години зад камерата на БНТ: Днес е последният работен ден на оператора Влада Угринич
Започна 26-ото издание на Европейски музикален фестивал в София Започна 26-ото издание на Европейски музикален фестивал в София
Туроператорите искат помощ, ресторантьорите настояват за 9% ДДС отново Туроператорите искат помощ, ресторантьорите настояват за 9% ДДС отново
Преди финала на "Мамник": Тайни от снимачната площадка Преди финала на "Мамник": Тайни от снимачната площадка
Какво ще правят учениците на 20 април - присъствен, но неучебен? Какво ще правят учениците на 20 април - присъствен, но неучебен?
Жена наръга четирима души в центъра на София
Жена наръга четирима души в центъра на София
До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват основни храни и продукти в Солун и в Благоевград До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват основни храни и продукти в Солун и в Благоевград
Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство? Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са...
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Няма информация за замърсяване на Черно море след дронова атака по...
