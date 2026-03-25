След изборите в Дания: Победа за премиера, но без мнозинство в парламента

А в Дания - левият блок на премиера Мете Фредериксен води след предсрочните парламентарни избори, но няма да има парламентарно мнозинство.

Смята се, че отливът на подкрепа към нейните Социалдемократи се дължи на прекалено големия фокус върху външната политика на Копенхаген. Изчислява се, че партията на Фредериксен ще има 84 места в 179-местния парламент, което е най-ниският ѝ резултат от 2019-а година, когато идва на власт.

Днес по обяд лидерите на основните политически сили в Дания ще се съберат за телевизионен дебат - традиция в деня след вота в страната.