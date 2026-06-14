Зеленски и Тръмп са обсъдили войната и възможностите за мир, според Киев това е бил "съдържателен разговор"

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди войната, мира и дипломацията с американския си колега Доналд Тръмп в неделя по случай 80-ия рожден ден на държавния глава на САЩ. Това съобщи украинското президентство.

„Това беше доста съдържателен разговор за всичко, от пожелания за рожден ден до дипломация и война и мир“, каза президентският съветник Дмитро Литвин пред журналисти.

Той добави, че разговорът е продължил „30-35 минути“.

Зеленски и Тръмп са се разбрали да продължат дискусиите на среща в рамките на форума на Г-7 във Франция, който започва утре.