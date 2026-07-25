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Володимир Зеленски: Украйна е засякла трансфер на руски сателитни данни за Близкия изток към Иран

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Чете се за: 01:22 мин.
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иран атакува страни персийския залив отговор вълни американски удари
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Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Украйна е засякла трансфер на руски сателитни данни за Близкия изток към Иран.

Според Киев от началото на юли има активно руското сателитно наблюдение на страните от Персийския залив и на американските военни обекти в района. Тези снимки впоследствие се оказват в Иран, заяви Зеленски.

Той посочи, че има ясна връзка между руското сателитно наблюдение и иранските удари - както преди нападенията и тяхната подготовка, така и след тях за оценка на щетите.

Украинският президент също така обяви, че Русия иска да привлече 30 000 севернокорейски войници за участие във войната срещу Украйна.

Според Зеленски от юни е в ход подготовка за тяхното приемане във Воронежка област.

Съгласно двустранното споразумение за отбрана между Русия и Северна Корея, Пхенян вече изпрати 14 000 свои войници, които взеха участие в сраженията срещу украинската офанзива в руската Курска област през 2024 г., отбелязва Ройтерс.

#трансфер на руски сателитни данни #севернокорейски войници #засичане # Володимир Зеленски #удари #Иран

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