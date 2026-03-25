Почти без валежи в сряда, с температури между 12° и 17°

Слаби превалявания ще има главно на места в планините и планинските райони. В останалата част от страната ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени в часовете преди обяд. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, по Черноморието – от 5° до 7°, а максималните в повечето места ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 13°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителна ще е облачността в часовете преди обяд. Ще духа умерен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от изток-югоизток и ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 11° - 13°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от сняг, под 1500 метра – от дъжд. Повече слънце ще има в часовете преди обяд. Ще духа умерен вятър от североизток, който след обяд постепенно ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб, в източните райони – умерен, от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните – между 15° и 20°.

В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1600 - 1700 метра – от сняг. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще нахлува студен въздух. В Западна България температурите ще се понижат, а в централните и източните райони ще са все още до 18° - 19°.

През почивните дни ще се задържи предимно облачно, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Източна България. Застудяването ще продължи и в по-ниските планински райони дъждът временно ще се примесва или ще преминава в сняг. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, а максималните ще бъдат между 8° и 13°.