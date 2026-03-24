Агресия по време на юношески мач в Пловдив

Агресия по време на футболен мач от първенството при юношите. 17-годишен футболист е с черепно-мозъчна травма след като противников играч го рита в главата. Заради скандалната проява играчът, проявил агресия вече е отстранен от клуба с решение на ръководството. Случаят е докладван и на БФС.

Вратарят на "Марица" пострада тежко след като играч на гостите от Асеновград, го рита в главата, докато лежи на терена. Веднага след инцидента пострадалият младеж е откаран в болница.

Йордан Влашки – президент на ПФК "Марица 1921" – Пловдив: "Ние всички се надяваме състоянието му да бъде добро и резултатите да са абсолютно положителни."

Във видеозаписите от срещата се вижда, че футболистът на асеновградския клуб е проявил физическа агресия.

Йордан Влашки – президент на ПФК "Марица 1921" – Пловдив: "Аз самият не бях на самата среща но коментирах с треньорите и съм гледал записите. Абсолютно нищо не е било така подтикнато за да се случи тази ситуация това си е 1 акт на абсолютна съзнателна агресия котето няма нищо общо със спорта футбола и ценностите, които ние възпитаваме."

Още по време на срещата ръководството на клуба от Асеновград предприема действия за отстраняване на агресивния младеж от отбора.

Станислав Кехайов – председател на УС на "Асеновец 1922": "Аз съм потресен от постъпката на въпросното момче и всеки един отговорник на такива спортни клубове трябва да реагира, смятам по този начин. Поднасям извинения към пострадалото дете. Ние също поддържаме постоянен контакт със семейството на детето пожелаваме му най бързо да се възстанови." Васил Богданов – треньор ФК "Асеновец 1922" – Асеновград: "Не толерираме такова поведение, никога не съм виждал подобна агресия от него. Не мога да кажа как е провокирана тя."

В своя позиция от футболен клуб "Марица 1921" призовават правата на футболиста да бъдат прекратени, а БФС да вземе спешни мерки по отношение агресията при децата и юношите. Предстои футболният съюз да се произнесе по случая.

