През уикенда предстои нова валежна обстановка

В близките часове валежите и в Югоизточна България почти навсякъде ще спрат, но в петък и през почивните дни предстои нова валежна обстановка. Очакванията са границата между сняг и дъжд да се спусне твърде ниско и сняг да превалява не само в планините.

През нощта слабо ще продължи да вали главно в района на Родопите, но над по-голямата част от страната ще бъде облачно. Минималните температури утре ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, по Черноморието – от 5° до 7°, а максималните - между 11° и 17°, в София – около 13°. Ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на морския бряг – умерен, с посока от север-североизток.

Превалявания ще има утре само в планинските райони и в планините, предимно от дъжд, над 1500 метра – от сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток и ще отслабне.

Ветровито ще остане утре в южните райони от Балканите, но валежите и там ще спират, а в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево. Слънчево, а в повечето райони – и топло за сезона, ще бъде на Пиренеите. В Северозападна Европа температурите ще се понижават. На много места там ще бъде с валежи от дъжд, по-значителни по-количество в Нидерландия и Белгия. Ще вали и в Германия, а в следобедните часове там ще има и гръмотевична дейност.

У нас, в четвъртък ще бъде слънчево, а максималните температури чувствително ще се повишат, но временно. В петък, с умерен и силен вятър от изток-североизток ще нахлува по-студен въздух и ще започне застудяване, първо в Западна България. На много места в страната ще има валежи от дъжд. Ще вали и през почивните дни, по-интензивно в Източна България. Застудяването ще продължи и в по-ниските планински райони дъждът временно ще се примесва или ще преминава в сняг.