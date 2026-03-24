Системата за средна скорост: Три пъти по-малко нарушители на пътя и над 40 хиляди издадени фиша

Карина Караньотова
Снимка: БТА/Архив
Три пъти по-малко нарушители на пътя и над 40 хиляди издадени фиша след въвеждането на системата за средна скорост. Това отчетоха от Националното тол управление. Предстои пускането на 20 нови отсечки, в които толкамерите ще засичат скоростта на шофьорите.

Ако преди въвеждането на засичането на средната скорост всеки 3-ти водач я е превишавал, сега всеки 10-ти го прави по данни на Националното толуправление.

проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление: "Което означава, че има повече от 3 пъти намаляване на тези участници които превишават средната скорост, тоест риска с фактор скорост намалява. Тази мярка съвсем реално влиза в сила като възпираща мярка, за мен най-важни с именно те, не самите глоби, не и парите които събираме от глобите, те не ме радват, защото има много глоби."

Системата за средна скорост дава добри резултата. От Националното толуправление смятат, че това е дисциплинирало шофьорите.

- Доста се кара по бавно, но ако искаш има и къде по-бързо.

- Аз карам към Търново и там има две камери дето засичат и се кара в ограничението.

- Движението си е същото, почти никой не ги спазва.

От пускането на системата до сега са издадени повече от 40 000 фиша. Те автоматично отиват към полицията, където се прави проверка. След такава вече са издадени 31 000 фиша.

Мария Ботева, зам.-началник на "Пътна полиция", ГДНП: "Повече 1/3 от тях вече са връчени през различните канали и имаме и голяма събираемост, защото хората все по -често си заплащат дължимите глоби. Този контрол води до подобряване на пътнотранспортната обстановка и коригиране на поведението на водачите."

Като противокорупционна мярка служителите на толуправлението ще бъдат оборудвани с бодикамери.

