Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов

Въвеждането на системата за средна скорост показва значителен ефект върху поведението на водачите. Това коментира в „Денят започва“ проф. Олег Асенов, директор на „Националното толуправление“. От думите му стана ясно, че броят на превишилите скоростта водачи е намалял от всеки трети на всеки десети, а жертвите и тежко ранените също намаляват. До момента са издадени над 40 000 фиша, а системата ще се разширява с още 20 нови участъка, каза още той.

Проф. Олег Асенов обясни, че новата система за следене на трафика и атмосферните условия в реално време вече е достъпна за шофьорите у нас. Данните се обновяват на всеки 15 минути и дават възможност за по-добро планиране на пътуванията.

„И двете системи работят в реално време. На всеки 15 минути се актуализира информацията.“

Той подчерта, че водачите могат да получат навременна информация за условията на пътя.

„Тоест, шофьорите на пътя имат абсолютно актуална информация, какво предстои пред тях като метеорологична обстановка.“

По думите му системата не само показва текущото състояние, но и предупреждава за рискове.

„На карта са обозначени предстоящи пред тях рискове, като мъгла, силен вятър, валеж, снеговалеж, възможност за замръзване на пътя.“

Той подчерта, че приложението предупреждава какво предстои на пътя, а не след като вече някой го е усетил на гърба си. По думите му това дава възможност за избягване на риск. Той посочи, че услугата ще бъде надграждана чрез отворени данни.

Той коментира и мярката на правителството да не увеличава толтаксите за превозни средства над 3,5 тона.

"Комплексът мерки, които да намалят натиска от повишаването на цените на горивата, са обявени от правителството. Ниe като национално управление изпълняваме тези мерки. Точно сега, в тази кризисна ситуация, едно допълнително утежняване на транспортния бранш няма да е полезно. В комуникация сме с Европейската комисия, задействали сме на съответните нотификационни механизми, за да ги известим, че това няма да се случи, тъй като все пак това е наше задължение по директива. И с цел да избегнем съответни санкции, трябва да сме известили комисията навреме. Смятам, че комисията ще уважи нашата нотификация и няма да има повишение на таксите. Но това е антикризисна мярка. Ние сме приходна агенция, нашата задача е да изпълняваме това, което Министерството на финансите ни е възложило и тази година ни също го изпълняваме успешно. Имаме 16% ръст и днешна дата над 120 милиона евро са влезли в бюджета целево за пътища. Как вече те се използват, ето там е най-важният акцент, по който трябва да бъдат съответно създадени мерки, но мисля, че имаме някакъв виден напредък в подобряване на пътната инфраструктура."

По отношение на контрола на скоростта, от Националното толуправление отчитат ефект от въведената система за средна скорост. По думите му има промяна в поведението на водачите като цяло.

„Ако преди въвеждането на мярката всеки трети водач е превишавал средната скорост, сега в момента всеки десети, т.е. от десет и един, превишава средната скорост в тези участъци, което означава, че има повече от три пъти намаляване.“

Той коментира, че се наблюдава и намалява и броят на жертвите и тежко ранените в тези участъци.

„Повече от 40 000 фиша са издадени за средна скорост. Тази мярка съвсем реално влиза в сила като възпираща.“

Планира се и разширяване на обхвата на системата –очаква се още 20 нови участъка, да бъдат въведени.

Контролът върху претоварването на тежкотоварни автомобили също дава резултати.

Освен това се въвеждат и допълнителни мерки срещу корупцията, каза проф. Асенов.