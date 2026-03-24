Барел петрол отново над 100 долара

Въпреки възможността за край на войната в Близкия изток, цените на петрола остават високи.



След краткия им спад, заради новината за замразяването на ударите срещу Иран от страна на Съединените щати, себестойността на барел отново надмина 100 долара.

От средата на седмицата Япония да освобождава черно злато от националния си резерв. Това написа в социалната мрежа ЕКС, премиерът Санае Такаичи. Почти 95% от петрола в Япония минава през Ормузкия пролив, отбелязват анализатори.

Тази сутрин търговията на азиатските пазари започна в зеления сектор - с по-високи основни борсови индекси в Япония, Южна Корея и Хонконг.



