Избори в Дания: Ще се пребори ли за трети мандат Мете Фредериксен

Парламентарни избори в Дания. Премиерът Мете Фредериксен и нейните социалдемократи имат лека преднина пред десните формации.



Предполага се, че сегашното двупартийно правителство, излъчено от широка коалиция, ще загуби мнозинството си и страната ще се върне към традиционното разделение ляво-дясно. Въпреки това, тя вероятно отново ще може да сформира правителство, което ще бъде неин трети мандат.

Освен от вътрешните теми като стандартът на живот и неравенствата, кампанията беше доминирана от апетитите на Доналд Тръмп към Гренландия.



