Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
Войната в Близкия изток - Съединените щати и Иран с противоречиви версии за потенциални преговори между двете страни за възможен край на конфликта.
Президентът Доналд Тръмп продължава да настоява, че е имал "продуктивни" разговори с Техеран и за това е отложил ударите по ирански електроцентрали. Той обаче не може да каже с кого точно са говорили представителите на Вашингтон, но е категоричен, че иранците искат сделка.
Според говорителя на Иранския парламент диалог изобщо не е имало. По информация на CBS News, чрез посредници, Техеран е получил условия за "потенциално начало на преговори". Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, има възможност за край на войната.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Проведохме много, много сериозни разговори, ще видим докъде ще ни отведат. Имаме съгласие по почти всички точки. Може би това не се е разбрало. Защото знаете, че комуникацията е много трудна... Ако продължи така, ще бъде сложен край на този проблем, на този конфликт."
Бенямин Нетаняху, министър-предесател на Израел: "Президентът Тръмп вярва, че има възможност да се използват постиженията на нашата армия и на американските военни, за да се постигнат целите на войната чрез сделка - сделка, която запази жизненоважните ни интереси. В същото време продължаваме да нанасяме удари в Иран и Ливан."