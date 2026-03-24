Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори

Войната в Близкия изток - Съединените щати и Иран с противоречиви версии за потенциални преговори между двете страни за възможен край на конфликта.

Президентът Доналд Тръмп продължава да настоява, че е имал "продуктивни" разговори с Техеран и за това е отложил ударите по ирански електроцентрали. Той обаче не може да каже с кого точно са говорили представителите на Вашингтон, но е категоричен, че иранците искат сделка.

Според говорителя на Иранския парламент диалог изобщо не е имало. По информация на CBS News, чрез посредници, Техеран е получил условия за "потенциално начало на преговори". Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, има възможност за край на войната.