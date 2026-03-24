Цената на газа: С колко точно ще поскъпне синьото гориво през април?

КЕВР ще проведе открито заседание за новата цена на газа от април. От държавната компания "Булгаргаз" поискаха увеличение с 5.1 на сто на 12 март.



Очаква се обаче увеличението да бъде по-голямо след поскъпването на природния газ на европейските пазари заради ситуацията в Близкия изток.

Окончателното решение за цената на газа Енергийният регулатор ще вземе на 1 април. В момента мегаватчас синьо гориво струва 32 евро и 27 цента.

На 31 март изтича и крайният срок, в който топлофикациите и доставчиците на ток могат да поискат нови цени от юли.