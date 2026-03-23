Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
У нас
Софийската района прокуратура проверява сигнал за строителна бригада фантом, принудила възрастен мъж да подпише неясен договор. Случаят е от столичния квартал Захарна фабрика. Оказва се, че привидно изгодна оферта за саниране се оказва капан с много неизвестни.

Преди две седмици в ателието на Александър Савков пристигнал млад мъж. Предпожил изгодна оферта за саниране с материали, останали от друг обект.

Александър Савков: "Младо момче на 17-18 години каза баща ми скоро почина от рак и трябват пари."

Съпругата на Савков също починала от онколочно заболяване наскоро, затова възрастният мъж склонил да помогне като осигури работа, освен това младежът твърдял, че гледа две деца. Крайната оферта била 1 000 евро.

Александър Савков: "Дойде един червен бус с 5-6 души. Викат давай вода и ток да почваме. Те нищо не правиха. Просто лепяха ей така, колкото да отбият номера.Това си беше една театрапна постановка."

След като се усъмнил възрастният мъж поискал договор за санирането. Тогава се появил и шефа на бригадата фантом.

Александър Савков: "Дойде един юнак. Сложи лист и каза пиши. Аз вече се бях стресирал много. Обърна другата страница, подпиши се. Обърна листа, но не виждам какво има. Казха няма. Той виКа подпиши се. Подписах се."

След като подписал ромската бригада изчезнала, без дори да оставят телефон за контакт или име на фирма. Александър Савков не получил копие от договора, майсторите не взели пари, което още повече го притеснило. Подал сигнал в 3 РПУ , но оттам му казали да се обади ако се върнат.

Христо Куцаров, адвокат: "Би могло да е всичко. Това биха могли да са договори за заем, записи на заповед."

Според адвокат Христо Куцаров казусът е сложен, тъй като не се знае коя е насрещната страна и какви задължения е поел възрастния мъж.

Христо Куцаров, адвокат: "Би могъл да следи дали срещу него са заведени някакви дела. Това е доста трудно постижимо, защото изиксва физическото му присъствие в деловодството на съда, за да провери."

На този етап Александър Савков може само да гадае как ще бъде използван неговия подпис. За строителната бригада фантом е подаен сигнал в СРП. Оттам са назначили проверка.

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
1
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
2
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Празнуваме Благовещение
3
Празнуваме Благовещение
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
4
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
През уикенда предстои нова валежна обстановка
5
През уикенда предстои нова валежна обстановка
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
6
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Шест бика прекосиха границата между България и РСМ – каква ще е съдбата им?
Шест бика прекосиха границата между България и РСМ – каква ще е съдбата им?
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
