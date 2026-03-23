Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан

Софийската района прокуратура проверява сигнал за строителна бригада фантом, принудила възрастен мъж да подпише неясен договор. Случаят е от столичния квартал Захарна фабрика. Оказва се, че привидно изгодна оферта за саниране се оказва капан с много неизвестни.

Преди две седмици в ателието на Александър Савков пристигнал млад мъж. Предпожил изгодна оферта за саниране с материали, останали от друг обект.

Александър Савков: "Младо момче на 17-18 години каза баща ми скоро почина от рак и трябват пари."

Съпругата на Савков също починала от онколочно заболяване наскоро, затова възрастният мъж склонил да помогне като осигури работа, освен това младежът твърдял, че гледа две деца. Крайната оферта била 1 000 евро.

Александър Савков: "Дойде един червен бус с 5-6 души. Викат давай вода и ток да почваме. Те нищо не правиха. Просто лепяха ей така, колкото да отбият номера.Това си беше една театрапна постановка."

След като се усъмнил възрастният мъж поискал договор за санирането. Тогава се появил и шефа на бригадата фантом.

Александър Савков: "Дойде един юнак. Сложи лист и каза пиши. Аз вече се бях стресирал много. Обърна другата страница, подпиши се. Обърна листа, но не виждам какво има. Казха няма. Той виКа подпиши се. Подписах се."

След като подписал ромската бригада изчезнала, без дори да оставят телефон за контакт или име на фирма. Александър Савков не получил копие от договора, майсторите не взели пари, което още повече го притеснило. Подал сигнал в 3 РПУ , но оттам му казали да се обади ако се върнат.

Христо Куцаров, адвокат: "Би могло да е всичко. Това биха могли да са договори за заем, записи на заповед."

Според адвокат Христо Куцаров казусът е сложен, тъй като не се знае коя е насрещната страна и какви задължения е поел възрастния мъж.

Христо Куцаров, адвокат: "Би могъл да следи дали срещу него са заведени някакви дела. Това е доста трудно постижимо, защото изиксва физическото му присъствие в деловодството на съда, за да провери."

На този етап Александър Савков може само да гадае как ще бъде използван неговия подпис. За строителната бригада фантом е подаен сигнал в СРП. Оттам са назначили проверка.