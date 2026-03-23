Нова опасност: Земята поглъща повече топлина, отколкото отделя

Земята е попаднала в нова опасна климатична фаза. От Световната метеорологична организация предупредиха, че планетата вече поглъща повече топлина, отколкото отделя. 2025-та влезе в историята като 11-тата поредна гореща година. Очаква се природният феномен Ел Ниньо да се формира през втората половина на годината, което ще превърне 2026-та в по-гореща от предишните.

Горещо и все по-горещо. Ако сте в стая, решението е да отворите прозореца и топлината да излезе навън. Земята, обаче, вече няма шанс да се охлади, защото парниковите газове задържат топлината.

Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН: "Състоянието на глобалния климат е в извънредно положение. Планетата Земя е тласната отвъд своите граници. Всеки ключов климатичен индикатор мига в червено."

Енергийният дисбаланс затопля океаните до безпрецедентни нива, прави времето екстремно, застрашава здравето на хората и поставя под риск хранителните запаси.

Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН: "Между 2015 и 2025 г. преживяхме най-горещите 11 години в историята. През 2025 г. ледниците продължиха да се отдръпват и ледът продължи да се топи."

Хората, обаче, са усетили само 1 процент от бързо натрупващата се топлина. Защото повече от 90 процента от този излишък се абсорбира от океаните. Количеството топлина, което попада в океана, е еквивалентно на 18 пъти годишното потребление на енергия от хората. За последните 20 години скоростта на затопляне на океаните се е увеличила повече от два пъти в сравнение със средната стойност през предишните 45 години.

Ко Барет, зам. -ген. секретар на Световната метеорологична организация: "Нека бъдем честни. Картината е мрачна и не може да се отрече, че показателите не се движат в посока, която да дава много надежда."

Данните на Световната метеорологична организация показват, че нивата на въглероден диоксид в атмосферата са достигнали най-високите стойности от 2 милиона години.

Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН: "На ръба на войната, климатичният стрес разкрива и друга истина. Пристрастяването ни към изкопаемите горива дестабилизира както климата, така и глобалната сигурност. Сега повече отвсякога трябва да ускорим справедливия преход към възобновяема енергия. Възобновяемите енергийни източници осигуряват климатична, енергийна и национална сигурност."

С енергийния дисбаланс учените свързват и разпространението на някои болести, като денга, която се предава от комари. През 2025 година в света са регистрирани 3 милиона и 600 хиляди заразени. Над 2 хиляди от тях са починали.