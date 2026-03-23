Българският национален отбор по футбол замина за Индонезия, младите получават шанс във FIFA Series 2026

Българският национален отбор по футбол замина за Индонезия, където ще участва в турнира FIFA Series. Първият двубой на тима е в петък от 10:30 часа българско време срещу Соломоновите острови, като срещата ще бъде излъчена по БНТ 3.

Селекцията на Александър Димитров претърпя промени в последния момент. Алекс Петков стана четвъртият футболист, който отпада от групата след Лукас Петков, Илия Груев и Кристиан Димитров. Причината е контузия, получена в последния му мач на клубно ниво.

На негово място бе повикан защитникът на ЦСКА Теодор Иванов, който първоначално трябваше да се присъедини към младежкия национален отбор.

Техническият директор на БФС Кирил Котев коментира ситуацията при заминаването на отбора и подчерта, че са проведени разговори с всички отпаднали играчи.

"С всеки един от футболистите, които отпаднаха, е разговаряно. При някои влязохме в положение заради лични причини, други се контузиха в последния момент. До последно правихме промени. Доста от опитните футболисти отпаднаха, но това е шанс за младите“, заяви Котев.

Селекционерът на "трикольорите" Александър Димитров добави, че подценяване на съперниците няма да има, въпреки коментарите около нивото на отборите.

"Нито Соломоновите острови, нито Индонезия заслужават подигравки. Всички играят футбол и сме виждали как национални отбори губят такива мачове. Ще подходим максимално отговорно и се надявам да излезем като победители“, заключи Димитров

Освен срещата със Соломоновите острови, България ще изиграе още един мач в турнира срещу един измежду измежду домакина на турнира Индонезия и Сейнт Китс и Невис.

