Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
В помощ на шофьорите: Толуправлението пусна две карти за следене на трафик и време

Националното толуправление пусна две карти за следене на трафик и време. Целта е да могат да се улеснят шофьорите с маршрутите, които избират и да бъдат по-подготвени на пътя. Интерактивните карти вече са достъпни на сайта на Националното толуправление.

Явор е шофьор на камион от 17 години. Често му се случва да попада в задръствания по различни причини.

Явор Нешков, шофьор на камион: "Свършва ми работното време, през деня забавяне товаране, разтоварване, адреси, трябва да остана на 5 км от вкъщи не мога да стигна до гаража, не мога да оставя автомобила без надзор."

Именно затова от толуправлението улесняват шофьорите.

Новите функции на толуправлението включват две интерактивни карти - едната показва интензивността на трафика, а другата - метеорологичната обстановка в страната. Данните се обновяват на всеки 15 минути чрез камерите и сензорите на системата.

Явор Нешков, шофьор на камион: "Картата за времето ще свърши работа зимата, когато са снеговете. Картата за трафика с актуална информация винаги е в полза, винаги когато имаш информация можеш да предприемеш действия, да минеш по друг път."

Метеорологичната карта събира информация от 80 пункта в страната, предлага и анализ на риска.

проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление: "На Бързия, на Петрохан имаме ниска температура, има риск от мъгла и риск от заледяване, самата точка е маркирана с червен пръстен, което означава, че имаме висок риск във връзка с пътната обстановка."

Ангел Попов, пътен експерт: "Вътре има интересни данни има температура на асфалта, скоростта на вятъра, температурата на въздуха и най вече трафика по маршрута, по който ще пътуват, изключително полезно нещо."

Трафик картата пък позволява избиране на алтернативни маршрути, чрез различните филтри.

проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление: "С цветови код са представени - в червено зоните, които са с по-високо натоварване, в зелено, тези, които са с по-ниско натоварване. Ако тръгнем към морето можем да изберем само посока София - Бургас, какво е натоварването, ако сме млад шофьор и виждаме, че магистралата е много натоварена, можем да изберем Подбалканския път."

На този фон от началото на годината по данни на МВР е страната са станали 1120 пътнотранспортни произшествия, загинали са 82 души, а ранените са 1403.

И още статистика за януари месец тази година - ранените водачи управлявали лек автомобил са 177, а на тежкотоварен - 25. Загиналите водачи управлявали лек автомобил са 14, а на тежкотоварни автомобили - 4.

По темата работиха: Алекс Христов и Миглена Медарова

