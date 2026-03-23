Във външното министерство създадоха щаб за борба с дезинформацията

В Министерството на външните работи (МВнР) се създава временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи във връзка с изборите на 19 април. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР. Начело е посланикът със специални поръчения по изграждане на устойчивост Мария Спасова, а контрол върху дейността ѝ ще упражнява заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов.

Механизмът ще действа от 23 март и е насочен към поддържане на информационна устойчивост на фона на очаквано засилване на опитите за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация.

Новият механизъм ще осигурява своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридни заплахи, опити за външна намеса и информационно манипулиране. Той ще функционира като вътрешноведомствена работна група, която ще обединява и синхронизира усилията на различните структурни звена в МВнР.

Сред основните задачи на работната група са централизираният мониторинг и анализ на информация, свързана с дезинформация и външна намеса, изготвяне на оценки на риска и аналитични материали за ръководството на министерството, включително във връзка с организацията на гласуването в чужбина.

Предвижда се също координация на институционалния комуникационен отговор, планиране и провеждане на стратегически комуникации, както и взаимодействие с международни партньори и структури на Европейския съюз и НАТО. В рамките на дейността ще се осъществява сътрудничество и с граждански организации и представители на академичните среди.