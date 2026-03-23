България поиска помощ от ЕК за борба срещу дезинформацията

България поискала от Европейската комисия техническа и експертна помощ за борба с дезинформация и чужда намеса преди предсрочните парламентарни избори у нас 19 април.



От постоянното ни представителство в Брюксел потвърдиха за БНТ, че по искане на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски са изпратили писмо до Еврокомисията и до Външната служба на ЕС с искане за активиране на Системата за бързо реагиране, която подпомага държавите в предизборната ситуация.

В тази система на доброволен принцип участват технологични гиганти, неправителствени организации и проверители на факти, които бързо идентифицират потенциална намеса и дезинформационни кампании. Системата беше задействана миналата седмица и заради парламентарните избори в Унгария на 12 април.