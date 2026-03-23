В Румъния ограничават износа на горива за 6 месеца

От утре кризисна ситуация заради горивата в Румъния. Ограничава се износа на петрол и петролни продукти, въвеждат се и редица други мерки, които ще са за срок от 6 месеца и ще бъдат продължени, ако ситуацията на международния пазар го налага. Как се стигна до това решение и какви ще бъдат мерките, които ще бъдат предприети?

Още миналата седмица управляващите в Румъния бяха обявили, че е възможно да се намесят на пазара на горива, ако цените на литър дизел за краен клиент достигнат 2 евро за литър, а тези на бензина 1,80 евро. От началото на войната в Иран ръстът е с около 30 евроцента за литър, 20 евроцента от които само през последната седмица.

Правителственото постановление, което ще разпореди мерките в отговор на кризисната ситуация, ще бъде прието утре. Министърът на енергетиката вече обяви основните мерки. Първата е ограничаване на търговската надценка по цялата верига - от рафинирането до дистрибуцията. Надценката ще бъде ограничена до 50% от средната за миналата календарна година. Втората мярка предвижда ограничаване на износа на горива. Бензин и дизел ще могат да бъдат изнасяни само със специално разрешение на министерството на икономиката и на министерството на енергетиката. Третата мярка, която трябва да помогне на производителите на горива, е премахването на задължителните в момента 8% биогориво във всеки литър. Предвиждат се и помощи за земеделските производители и за транспортните фирми.

Правителството не възнамерява да намалява акциза, който всъщност представлява основната част от крайната цена на литър гориво в бензиностанциите. Това е така, защото Румъния и без това се намира в състояние на икономическа криза, предизвикана от големия бюджетен дефицит. През последните месеци бяха увеличени редица данъци и такси, а инфлацията продължава да бъде една от най-високите в ЕС.

Според правителствени източници мерките целят стабилизиране на цените и едва ли ще доведат до тяхното намаляване. Интересно е да отбележим, че през последните месеци румънците масово отиваха да зареждат в България.

Преди две седмици бяха предприети подобни мерки и на пазара на природен газ, който е повсеместно използван от румънските домакинства.

Автор: Стилиян Деянов - кореспондент на БНТ в Румъния