Серия от избори се проведоха в няколко страни в Европа, какви са резултатите?

Серия от избори се проведоха на територията на Стария континент, като резултатите очертават несигурни мнозинства и напрегнати битки в няколко държави. В редица европейски страни гражданите избират между утвърдени лидери и нови политически сили, а резултатите поставят акцент върху бъдещето на коалициите и баланса на политическите сили в Европейския съюз.

Избори в Дания: Фредериксен в борба за трети мандат

Утрешните парламентарни избори в Дания ще определят дали Мете Фредериксен, лидерът на левоцентристката Социалдемократическа партия, ще успее да спечели трети мандат. Изборите се провеждат на фона на напрежение със САЩ заради Гренландия, което засили позициите на Фредериксен сред част от избирателите. В същото време високите разходи за живот отслабват подкрепата за управляващите. Очакванията са за силно фрагментиран парламент и трудни коалиционни преговори. Ключова роля може да изиграят центристките партии като балансьор между левия и десния блок.

Избори в Словения: Оспорван вот и несигурно мнозинство след изравнен резултат

Парламентарните избори в Словения завършиха с изключително оспорван резултат между премиера Роберт Голоб и опозиционния лидер Янез Янша. Двете водещи партии са с почти изравнен резултат и нито една няма мнозинство. Това прави по-малките формации решаващи за съставянето на правителство. Вотът показва разделение между проевропейски либерален курс на Голоб и по-консервативна политика на Янша, известен като почитател на Доналд Тръмп. Очакват се продължителни и сложни коалиционни преговори.

Роберт Голоб, министър-председател на Словения: „Подкрепата за коалиция и за „Движение Свобода“ ни позволи да бъдем относителния победител на тези избори. Предстои много работа и това не е изненада – в Словения рядко се случва един мандат да бъде повторен. Ние сме народ със силно чувство за свобода и независимост, което определя и нашия избор като общество.“

Местни избори във Франция: Левицата печели в Париж

Левицата запази контрола си върху Париж и Марсилия на местните избори във Франция, които се проведоха вчера. Резултатите от тях дават важен сигнал за политическите настроения преди президенсткия вот догодина. В Париж социалистът Еманюел Грегоар удържа победа срещу десния кандидат Рашида Дати. Крайната десница отбелязва пробив в някои градове, но не успя да спечели ключови позиции.

Еманюел Грегоар, кмет на Париж: „Утре страната ни влзиа в нова демокартична глава с президентските избори през 2027г. Общинските избори показаха, че битката за Франция ще бъде тежка и решаваща. Днес парижани доказаха: коагто са сами със съвестта си в изборната кабина, те се изпарвят пред пердизвикателството.“

Избори в Германия: Консерваторите водят, крайната десница с рекорден резултат

Консерваторите от Християндемократическия съюз водят в провинция Райнланд-Пфалц след изборите за регионален парламент, които се проведоха вчера. Социалдемократите търпят сериозен спад след дългогодишно управление, а крайнодясната „Алтернатива за Германия“ постигна рекорди резултати в западната част на страната. Очаква се възможна „голяма коалиция“ между консерватори и социалдемократи.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер

