БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Чете се за: 03:00 мин.
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
Чете се за: 03:15 мин.
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Чете се за: 01:27 мин.
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Серия от избори се проведоха в няколко страни в Европа, какви са резултатите?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Запази
серия избори проведоха няколко страни европа какви резултатите
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Серия от избори се проведоха на територията на Стария континент, като резултатите очертават несигурни мнозинства и напрегнати битки в няколко държави. В редица европейски страни гражданите избират между утвърдени лидери и нови политически сили, а резултатите поставят акцент върху бъдещето на коалициите и баланса на политическите сили в Европейския съюз.

Избори в Дания: Фредериксен в борба за трети мандат

Утрешните парламентарни избори в Дания ще определят дали Мете Фредериксен, лидерът на левоцентристката Социалдемократическа партия, ще успее да спечели трети мандат. Изборите се провеждат на фона на напрежение със САЩ заради Гренландия, което засили позициите на Фредериксен сред част от избирателите. В същото време високите разходи за живот отслабват подкрепата за управляващите. Очакванията са за силно фрагментиран парламент и трудни коалиционни преговори. Ключова роля може да изиграят центристките партии като балансьор между левия и десния блок.

Избори в Словения: Оспорван вот и несигурно мнозинство след изравнен резултат

Парламентарните избори в Словения завършиха с изключително оспорван резултат между премиера Роберт Голоб и опозиционния лидер Янез Янша. Двете водещи партии са с почти изравнен резултат и нито една няма мнозинство. Това прави по-малките формации решаващи за съставянето на правителство. Вотът показва разделение между проевропейски либерален курс на Голоб и по-консервативна политика на Янша, известен като почитател на Доналд Тръмп. Очакват се продължителни и сложни коалиционни преговори.

Роберт Голоб, министър-председател на Словения: „Подкрепата за коалиция и за „Движение Свобода“ ни позволи да бъдем относителния победител на тези избори. Предстои много работа и това не е изненада – в Словения рядко се случва един мандат да бъде повторен. Ние сме народ със силно чувство за свобода и независимост, което определя и нашия избор като общество.“

Местни избори във Франция: Левицата печели в Париж

Левицата запази контрола си върху Париж и Марсилия на местните избори във Франция, които се проведоха вчера. Резултатите от тях дават важен сигнал за политическите настроения преди президенсткия вот догодина. В Париж социалистът Еманюел Грегоар удържа победа срещу десния кандидат Рашида Дати. Крайната десница отбелязва пробив в някои градове, но не успя да спечели ключови позиции.

Еманюел Грегоар, кмет на Париж: „Утре страната ни влзиа в нова демокартична глава с президентските избори през 2027г. Общинските избори показаха, че битката за Франция ще бъде тежка и решаваща. Днес парижани доказаха: коагто са сами със съвестта си в изборната кабина, те се изпарвят пред пердизвикателството.“

Избори в Германия: Консерваторите водят, крайната десница с рекорден резултат

Консерваторите от Християндемократическия съюз водят в провинция Райнланд-Пфалц след изборите за регионален парламент, които се проведоха вчера. Социалдемократите търпят сериозен спад след дългогодишно управление, а крайнодясната „Алтернатива за Германия“ постигна рекорди резултати в западната част на страната. Очаква се възможна „голяма коалиция“ между консерватори и социалдемократи.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер

#напрегнати битки #несигурни мнозинства #избори в Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
4
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
5
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
6
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
5
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Европа

ЕК призова държавите от ЕС да започнат да пълнят газовите си хранилища
ЕК призова държавите от ЕС да започнат да пълнят газовите си хранилища
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
Гмуркане под леда: Водолази тренират в арктическо езеро Гмуркане под леда: Водолази тренират в арктическо езеро
Чете се за: 01:00 мин.
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
5659
Чете се за: 04:17 мин.
В очакване на Великден: Фабрика в Германия произвежда боядисани яйца В очакване на Великден: Фабрика в Германия произвежда боядисани яйца
Чете се за: 00:40 мин.
След нов обрат: "Движение Свобода" печели с малка разлика парламентарните избори в Словения След нов обрат: "Движение Свобода" печели с малка разлика парламентарните избори в Словения
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Микробус се удари в тир на АМ "Тракия", има загинал Микробус се удари в тир на АМ "Тракия", има загинал
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ