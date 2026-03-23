Лора Христова бе посрещната на българска земя от десетки приятели и министъра на младежта и спорта Димитър Илиев

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова се прибра на българска земя. На Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София тя бе посрещната от най-близките си хора - нейното семейство и много приятели, както и от десетки деца, трениращи биатлон в родния ѝ град Троян.

Сред официалните лица, които уважиха завръщането на Христова, бяха министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, зам.-министърът проф. Даниела Дашева, президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев и кметицата на Троян Донка Михайлова.

На изхода за пристигащи биатлонистката бе посрещната с питка, а баба ѝ ѝ бе донесла от любимата ѝ домашна баница. Пред журналисти Христова заяви, че приготвянето на баница ще бъде и едно от първите неща, с които ще се захване да прави, но преди това иска да си почине и да прекара време със семейството си и приятелите си.