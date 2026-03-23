Заради решението на НС за Съвета за мир: Служебното правителство сезира Конституционния съд

Служебният кабинет даде на Конституционния съд решението, с което парламентът задължи Министерския съвет да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването на България като държава-основателка на Съвета за мир на Доналд Тръмп.

От Министерския съвет смятат, че решението на депутатите противоречи на Конституцията и нарушава процедурата за сключване на международни договори. Искат Конституционният съд да образува дело и да се произнесе дали решението на парламента от 13 март противоречи на основния закон.