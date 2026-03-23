Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Синоптиците предупреждават за застудяване, сняг в планините и нестабилно време в началото на пролетта

Снимка: илюстративна
Очакванията са за динамична пролет с повече валежи и по-ниски температури, особено в началото на април и около Великден. Това съобщи в студиото на "Денят започва" синоптикът Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Световният ден на метеорологията – 23 март, ще бъде отбелязан с Ден на отворените врати в НИМХ.

"Как се прави прогнозата за времето? – днес могат да разберат всички, идвайки на Деня на отворените врати. Всяка година традиционно ние подготвяме, отваряме широко вратите си за всички, които имат желание да се запознаят с нашите дейности", обясни Анастасия Стойчева.

По думите ѝ, прогнозите се базират на сложни научни модели, а не само на наблюдение:

"Винаги прогнозата за времето минава през численото моделиране, т.е. през математика, през сложни уравнения и колкото по-добри специалисти има в тази посока, толкова по-добре."

По отношение на времето през следващите дни и седмици, март остава по-сух от обичайното, но предстои промяна.

"На фона на много валежния февруари, март месец, до вчера е почти без валежи, тъй като нормите са под 50%", уточни тя.

Още в края на месеца и в началото на април обаче се очаква активизиране на валежите и понижение на температурите.

"Но пък се задава април. Той изглежда, поне първата му половина, че ще е доста дъждовен. Така, че не оставяйте и ските, тъй като ще има и застудяване и в планините ще вали сняг", поясни Анастасия Стойчева.

Краткотрайно затопляне ще има в средата на седмицата, но след него отново ще нахлуе студен въздух.

"Температури до 18-20 градуса в отделни райони. Много бързо след това с преминаването на този циклон, който ще донесе валежи, има индикации да са значителни в западната част от страната, ще навлезе и студ", добави тя.

Дори в по-ниските райони са възможни зимни прояви на времето:

"Най-вероятно ще видим и сняг и в по-ниските планински райони, включително и в София. Така, че ако някой е решил да си смени зимните гуми, да не го прави все още. Много е рано", предупреди синоптикът.

Прогнозите сочат, че нестабилното време ще продължи и в началото на април, включително около Великден.

"Около Великден също се очертава обстановка с валежи и по-хладно време. Но пък втората половина на април изглежда, че ще бъде по-спокойна и с по-високи температури", прогнозира Стойчева.

Според синоптиците, предстои период, различен от топлото и сухо начало на март.

#времето за Великден #времето през април #ден на метеорологията #НИМХ #Анастасия Стойчева #новини в Метрото

