Атанас Запрянов: При проверка установихме няколко договора с недействителни банкови гаранции

Проверка на Министерството на отбраната е установила фалшиви банкови гаранции по договори в сферата на строителството и инфраструктурата, съобщи бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в „Денят започва“. По думите му случаите са били предадени на компетентните органи още по време на предишното управление.

Атанас Запрянов, бивш министър на отбраната: „При проверка на един от договорите се оказа, че банковата гаранция не е действителна. След това направихме пълен преглед на договорите в строителството и инфраструктурата и установихме, че не става въпрос само за един случай. Сезирали сме ДАНС, Военната прокуратура и Прокуратурата на Република България. По тези случаи вече се водят разследвания.“

Според него няма данни служители на Министерството на отбраната да са участвали в схемата.

Атанас Запрянов, бивш министър на отбраната: „Това е незаконна дейност от страна на фирмите, които са сключвали договорите. По никакъв начин не са участвали служители на Министерството на отбраната. Някои от договорите дори са изпълнени, въпреки че банковите гаранции не са били действителни.“

Запрянов обясни, че случаите са наложили промени в контролните механизми на ведомството.

Атанас Запрянов, бивш министър на отбраната: „Оказа се, че банките юридически не носят отговорност за фалшиви банкови гаранции. Това ни принуди да подобрим вътрешния контрол и координацията с финансовите институции. Вече не разчитаме само на представените документи, а извършваме допълнителни проверки и изискваме потвърждения от банките.“

Запрянов коментира и темата за военната помощ за Украйна. Според него България е предоставила значителна част от излишното въоръжение, разрешено от Народното събрание.

Атанас Запрянов, бивш министър на отбраната: „Дадохме голяма част от това, което можехме да предоставим. Решението на Народното събрание позволява да се предоставят само свръхзапаси, излишни имущества или техника и боеприпаси, които не са необходими на Българската армия. Това винаги е ставало при спазване на парламентарните решения.“

По думите му България е получила значителни компенсации за предоставената помощ.

„Става въпрос за стотици милиони левове и над 200 милиона евро по различни механизми за компенсация. Тези средства са използвани за модернизация на въоръжените сили съгласно решенията на Народното събрание“, подчерта Запрянов.

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