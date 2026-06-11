Президентът назначи Николай Неновски за член на Управителния съвет на БНБ

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на Николай Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 13 юни т.г., съобщиха от прессекретариата на президентството.

Държавният глава ще участва в официалната церемония по встъпването на Неновски в длъжност, която ще се състои на 12 юни.

Проф. д-р на икономическите науки Николай Неновски е редовен професор в Университета „Жул Верн“ в Амиен, Франция, както и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Преподавал е като редовен и гост-професор в университети в България, Италия, Франция, Китай, Русия, Ливан, Румъния, Япония и други страни. Бил е научен ръководител на повече от 30 докторанти в България и чужбина.

Научните му интереси са в областта на теорията на парите и паричната политика, международната икономика и паричната история. Автор е на множество статии и монографии, публикувани във водещи български и международни научни списания и издателства.

В периода 1996-2008 г. работи в Българската народна банка (БНБ), като заема експертни и ръководни позиции в аналитичните звена, а от 2002 г. до 2008 г. е член на Управителния съвет на БНБ. От 13 юни 2020 г. отново е член на Управителния съвет на БНБ с шестгодишен мандат, допълниха от президентството.