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НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и петима министри ще отговарят на въпроси от депутати

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството ще участват в парламентарният контрол днес. Въпросът към министър - председателя е свързан с политиката на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан по теми, свързани с пътната безопасност и превишаване на полицейски правомощия на служители от Районното управление в Средец. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова се очаква да даде информация пред депутатите за преназначаването на Иванка Динева за изпълнителен директор на агенция „Медицински надзор“. Тя ще отговаря на още 4 въпроса от депутати относно различни казуси в здравеопазването. В програмата на парламентарният контрол за днес са предвидени още изслушвания на министрите на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите – Росица Карамфилова - Благова.

#въпроси от депутати #петима министри #премиера Румен Радев #Иван Демерджиев #премиерът #парламентарен контрол

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