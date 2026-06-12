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САЩ намаляват военният си ангажимент към НАТО в Европа

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:15 мин.
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сащ намаляват военният ангажимент нато европа
Снимка: БТА
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Съединените щати планират значително да намалят броя на изтребителите и военните кораби, които предоставят на НАТО за операции в Европа, съобщава „Ню Йорк Таймс“. Според двама високопоставени европейски представители, цитирани от изданието, САЩ ще изтеглят една трета от изтребителите си. По данни, цитирани от други медии, броят им ще спадне от 153 на 99.

Броят на самолетите за морско разузнаване „Посейдон“ ще бъде намален от 26 на 15. Ще бъдат изтеглени и всички осем самолета за въздушно презареждане. В състава на НАТО няма да остане и нито една американска подводница. Новината е била съобщена на европейските партньори на Вашингтон на среща при закрити врати в щабквартирата на НАТО в Брюксел.

Съобщението идва след обявените планове Вашингтон да изтегли свои военни от Германия. Съкращенията са част от стратегията на американския президент Доналд Тръмп да ограничи ролята на САЩ в НАТО – съюз, който той неведнъж е критикувал като безполезен за Вашингтон.

#намаляват изстребители #САЩ #военни кораби #НАТО #Европа

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