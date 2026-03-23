Гмуркане под леда: Водолази тренират в арктическо езеро

Глобалното затопляне променя Арктика и Антарктика по-бързо отколкото останалата част от планетата, а изследването на промените е ограничено заради липсата на достатъчно учени, тренирани да работят в мразовити условия.

Университетът в Хелзинки се е заел да попълни недостига като организира курс по гмуркане във водите на замръзнало езеро в Лапландия. В продължение на 10 дни група от 12 водолази тренират как да взимат проби и да извършват научни дейности под 80-сантиметров лед и при температура на водата от два градуса.

Влизането във водата става през дупка в леда. Изходът е също само един. Това създава усещането, че плуваш в ледена пещера. Водолазите споделят, че не е добре да забравяш за ледения таван, защото си удряш главата.