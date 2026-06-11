БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Чете се за: 01:17 мин.
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на...
Чете се за: 01:02 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Защо бебе хипопотам в берлинския зоопарк беше наречено Брьотхен - "малко хлебче"?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Още
Запази
бебе хипопотам берлинския зоопарк беше наречено брьотхен продължавайки тенденцията животни кръщават храни
Слушай новината

Най-новото попълнение сред хипопотамите пигмеи в Берлин получи името Брьотхен, което на немски означава малко хлебче, съобщи директорът на зоологическата градина в германската столица Андреас Книрим, цитиран от ДПА.

„Именуването на животни на храни изглежда в момента е популярна тенденция“, каза Книрим. „Всъщност Берлин още преди десетилетия доказа, че имената на малки кръгли кулинарни изкушения подхождат отлично на животните. Така например женският хипопотам Булете беше сред големите любимци в берлинския зоопарк до 2005 г.“, коментира директорът. Думата „булете“ е берлинското наименование на традиционното кюфте, уточнява ДПА.

Брьотхен е родена на 9 май и в момента тежи 20 килограма. Сега тя привиква към водата и прави първите си опити да плува. Хипопотамите пигмеи не могат да плуват в класическия смисъл на думата. Вместо това те се оттласкват от дъното и се плъзгат из водата. Сестрата на Брьотхен – Тони, в момента живее в зоопарк във Франция.

Снимки: БТА

Хипопотами пигмеи, носещи имена на храни, има и в други страни. В Шотландия например живее Хагис, кръстена на традиционния шотландски специалитет от агнешки дреболии. Тя е родена в зоопарка в Единбург, но след това е преместена в Кент.

В Тайланд се намира Му Денг, което означава нещо подобно на „подскачащо прасенце“ и също така е добре познато ястие от тайландската улична храна, състоящо се от печена свинска наденица върху ориз с червен сос, допълва ДПА.

#хипопотам пигмей #бебе хипопотам #зоопарка в Берлин

Последвайте ни

ТОП 24

Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
1
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
2
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
3
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
5
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
6
Тази вечер започва Световното първенство по футбол

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Любопитно

Обсерватория в Чили използва инфраструктура от филм за Джеймс Бонд
Обсерватория в Чили използва инфраструктура от филм за Джеймс Бонд
Глен Клоуз и Ридли Скот ще получат почетни награди „Оскар“ Глен Клоуз и Ридли Скот ще получат почетни награди „Оскар“
Чете се за: 04:32 мин.
Белият дом представи арената, на която в неделя ще се проведат състезания по MMA Белият дом представи арената, на която в неделя ще се проведат състезания по MMA
Чете се за: 02:25 мин.
Служител в химичен завод триумфира на шампионат по приготвяне на пица в Неапол Служител в химичен завод триумфира на шампионат по приготвяне на пица в Неапол
Чете се за: 01:37 мин.
Изложение в Бургас събира едни от най-впечатляващите папагали в света (СНИМКИ) Изложение в Бургас събира едни от най-впечатляващите папагали в света (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Мечките в Парка в Белица знаят как да се забавляват (СНИМКИ) Мечките в Парка в Белица знаят как да се забавляват (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Световното първенство в числа и факти Световното първенство в числа и факти
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Президентът Йотова за помощта за Украйна: Няма как да се даде нещо, което нямаме Президентът Йотова за помощта за Украйна: Няма как да се даде нещо, което нямаме
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Военната помощ за Украйна: Какво спечели и какво загуби страната ни?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Комисия за българите в чужбина: Изслушаха външния министър за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Прокуратурата се самосезира за казуса с изграждането на къмпинг в...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ