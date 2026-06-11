Защо бебе хипопотам в берлинския зоопарк беше наречено Брьотхен - "малко хлебче"?

Най-новото попълнение сред хипопотамите пигмеи в Берлин получи името Брьотхен, което на немски означава малко хлебче, съобщи директорът на зоологическата градина в германската столица Андреас Книрим, цитиран от ДПА.

„Именуването на животни на храни изглежда в момента е популярна тенденция“, каза Книрим. „Всъщност Берлин още преди десетилетия доказа, че имената на малки кръгли кулинарни изкушения подхождат отлично на животните. Така например женският хипопотам Булете беше сред големите любимци в берлинския зоопарк до 2005 г.“, коментира директорът. Думата „булете“ е берлинското наименование на традиционното кюфте, уточнява ДПА.

Брьотхен е родена на 9 май и в момента тежи 20 килограма. Сега тя привиква към водата и прави първите си опити да плува. Хипопотамите пигмеи не могат да плуват в класическия смисъл на думата. Вместо това те се оттласкват от дъното и се плъзгат из водата. Сестрата на Брьотхен – Тони, в момента живее в зоопарк във Франция.

Снимки: БТА

Хипопотами пигмеи, носещи имена на храни, има и в други страни. В Шотландия например живее Хагис, кръстена на традиционния шотландски специалитет от агнешки дреболии. Тя е родена в зоопарка в Единбург, но след това е преместена в Кент.

В Тайланд се намира Му Денг, което означава нещо подобно на „подскачащо прасенце“ и също така е добре познато ястие от тайландската улична храна, състоящо се от печена свинска наденица върху ориз с червен сос, допълва ДПА.