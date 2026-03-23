Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток

22 държави, сред които членки на НАТО и съюзници като Южна Корея и Япония, координират усилията си за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Това съобщи генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за "Фокс нюз".

Усилията идват след ожесточени критики от страна на американския президент Доналд Тръмп към алианса за нежеланието на страните-членки да се включат в операция за отваряне на протока.

Остават по-малко от 18 часа до изтичане на ултиматума на Тръмп, че ако Иран не отблокира ключовия воден път, Съединените щати ще унищожат електроцентрали в страната.

Иранската революционна гвардия заплаши, че ако това стане, ще отговори с удари по електроцентралите, захранващи американските военни бази в района на Близкия изток.

Израелската армия нанесе тази сутрин нови въздушни удари по инфраструктурни обекти в Техеран. Иран отговори с ракетен обстрел на цели в Израел и Саудитска Арабия.